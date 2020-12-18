Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 7,77 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,18 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken bu anket döneminde yüzde 14,18'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,77'den yüzde 10,84'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,20'den yüzde 9,24'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken bu anket döneminde 8,37 TL'ye düşürüldü.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5 oldu. 2021 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak revize edildi.