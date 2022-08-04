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Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741
10.06.2022 41.725 60.788 102.513
17.06.2022 41.580 59.449 101.028
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
01.07.2022 41.154 59.789 100.942
08.07.2022 39.784 58.867 98.651
14.07.2022 39.409 59.955 99.365
22.07.2022 38.611 59.711 98.323
29.07.2022 40.163 61.101 101.263

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