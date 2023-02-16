Merkez Bankası her bir vatandaş adına 353'er TL bağışladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 depremzedeler için yardım yayını yaptı.

353'er TL bağışlandı

Toplanan yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı "Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyaya telefonla bağlanan Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 30 milyar TL bağışladığını açıkladı.

Bu durumda 85 milyon vatandaşımızın adına 30 milyar TL bağışlayan T.C. Merkez Bankası, her bir vatandaş için ortalama 353'er Türk Lirası bağışlamış oldu.