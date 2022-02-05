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Merkez Bankası faiz kararını 17 Şubat'ta açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararını 17 Şubat'ta açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 17 Şubat Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

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