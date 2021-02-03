Merkez Bankası duyurdu: 3 yeni müdürlük kuruluyor!

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak

- Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü",

- Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Katılım Bankacılığı Müdürlüğü",

- Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde "Mali Kontrol Müdürlüğü" kurulmasına karar verilmiştir.

İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlenmiştir.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü: Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü: TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek.

Mali Kontrol Müdürlüğü: İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek. İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacaktır."