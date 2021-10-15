Merkez Bankası Başkanı'ndan görev değişikliği ile ilgili açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Merkez Bankası güçlüdür. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Herkesin bu rakamları gündeme getirmesi, hem Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır, hem de ülkemizin güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda, 35 milyar dolara yakın rezervimiz artmıştır. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk

(Görevden alınma) Bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi algı yapılıyor. Bir kısmı bizim bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

Merkez Bankası'nın bütün verileri açıktır. Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar. Ayın 21'inde ülkemiz için en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Merkez Bankası yıllardır faiz indiriyor. Faiz yükseltiyor. Bu arkadaşlar uzun süredir MB'de görev yapıyor. Problem yok. Olabilecek şeyler bunlar.

Arkadaşlarımızla birlikte en doğru kararı vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Ortalamanın üzerinde bir rezerv sürecine geldik. Bu ekonomik olarak önemli bir gelişmedir.

ayrıntılar geliyor...