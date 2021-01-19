Merkel'in yerine geçen 'Türk Armin'in Uğur Şahin açıklaması olay oldu

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hafta sonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle "Türk Armin" diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı. Seçimi kazanan Armin Laschet'in Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Kasım ayındaki Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşmasında, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

ARMIN'E "GERÇEK DOST" PAYLAŞIMLARI

Laschet'in CDU başkanı olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Laschet'in Prof. Dr. Uğur Şahin hakkındaki sözleri paylaşarak, "Gerçek dost bu" ifadelerine yer verdi.

Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "1969'da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye'den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler diyor."