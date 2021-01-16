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Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu

Almanya'da Hristiyan Demokratların yeni lideri belli oldu. CDU'nun yeni genel başkanı Armin Laschet seçildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, 2021 yılında görev süresi dolunca aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

20 yıldır CDU'nun genel başkanlığını yapan Merkel o dönem, "Bu benim son dönemim. CDU Genel Başkanlığına aday olmayacağım. 2021 yılında başbakan adayı da olmayacağım. 2021'de siyaseti bırakıyorum" demişti.

Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokratların (CDU) yeni lideri ise, bugün yapılan seçimle belirlendi. CDU'nun yeni genel başkanı Armin Laschet oldu.

Eylül ayındaki genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olması beklenen isim, seçimleri kazanırsa yeni Şansölye olacak.

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