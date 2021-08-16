Merkel'in Afganistan değerlendirmesinde Türkiye detayı: "Birlikte çalışmamız gerekiyor"

Afganistan'da yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirdiğini açıklamasının ardından Afganistan'daki son durumu değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD''li askerlerin çekilmesinin domino etkisi yaptığını dile getirdi. Merkel açıklamalarında; "Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

DOMİNO ETKİSİ YAPTI

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.