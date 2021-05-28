AjansHaber.com.tr Dünya Facebookta hakaret ve nefret içeren mesaj yazmıştı

Merkel'e hakarete 8 ay hapis

Almanya'da sosyal medyadan Başbakan Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis cezası verildi.

Almanya'da, Berlin İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, Roland G'nin, Facebook'ta, Başbakan Angela Merkel hakkında hakaret ve nefret içeren mesajlar yazdığı ifade edildi.

Bahçıvan Roland G'nin, Merkel hakkında kullandığı ifadeyle halkı kışkırtarak kamuoyunu suça teşvik ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu vurgulanırken, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Açıklamada, Roland G'nin hapis cezasının tecil edildiği belirtildi.

TRT Haber

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