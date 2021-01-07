Merkel'den zehir zemberek çıkış

Trump destekçilerinin Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanılan kongre binasına girmeye çalışmasının ardından çıkan olaylara ilişkin Türkiye, Rusya, Çin, İran, Almanya, Fransa gibi dünyanın bir çok ülkesinden ardı ardına açıklamalar geldi.

"GÖRÜNTÜLER BENİ ÖFKELENDİRDİ"

Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

ABD Kongresine saldırı yapılarak içeri girilmesine ilişkin görüntüleri herkesin izlediğini ifade eden Merkel, "Bu görüntüler beni öfkelendirdi ve üzdü." dedi.

Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti.

Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti.

Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerin körüklendiğini, bunun da dünkü atmosferi mümkün kıldığını anlatan Merkel, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden ve ülkenin iki büyük partisinden yapılan açıklamaların, demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Angela Merkel, dün gece yaşanan olaylarda insanların hayatını kaybetmesini trajik olarak niteledi.

ABD Kongresinin çalışmalarını sürdürmesinin de umut verici bir sinyal olduğunu vurgulayan Merkel, bu arada Biden'ın seçilmesinin tescillendiğine işaret etti.

Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE: ABD'DEKİ GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonucunun oylandığı kongreye yapılan baskınla ilgili Türkiye'den ardı ardına açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi. "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri: Vatandaşlarımız gösteriden uzak dursun

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Türk vatandaşlarını da uyardı. "ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Şentop: Sorunun demokrasiyle çözüleceğine inanıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da olaylarla ilgili açıklama yaptı. Şentop, "ABD'deki olayları endişeyle izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" dedi.

Kalın: Yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Altun: Demokrasinin işler hale geleceğine inanıyoruz

Bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal: Gayrimeşruluk tartışması sorumsuzluk doğurdu

Kongre baskınıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da açıklama yaptı. "ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrı meşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrı meşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor" dedi.

"ABD’NİN ARTIK DÜNYAYA KUSURSUZ BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYECEK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, CNN’in Moskova Bürosu’nun eski Şefi Jill Dougherty’nin Washington’daki olaylarla ilgili, ‘ABD’nin artık kusursuz bir demokrasi örneği olduğunu söyleyemeyeceği’ yönündeki açıklamasını Facebook hesabından yeniden paylaştı.

ABD'deki olayların ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından CNN’in Moskova Bürosu’nun eski Şefi Jill Dougherty’nin gönderisini yeniden paylaştı.

Dougherty’nin gönderisinde, “ABD bir daha asla dünyaya kusursuz bir demokrasi örneği olduğumuzu söyleyemeyecek” ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın narsistliği ve maceracılığının yanı sıra 3 Kasım’da yapılan seçimlerdeki oy sayımı ve Georgia eyaletindeki belirsizliklerin bu nedenler arasında olduğunu kaydeden Rusya parlamentosunu üst kanadı Federayon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, “Bu kez kaybeden tarafın galip tarafı hile ile suçlamak için fazlasıyla dayanağı var. Amerikan demokrasisinin iki ayağının da topalladığı açık.”

“Demokrasi bayramı bitti” diyen Kosaçev, dibin görüldüğünü kaydetti.

Kosaçev, “ABD artık bu konuda bir rota çizemiyor, dolayısıyla bunu belirleme, hatta başkalarına empoze etme hakkını da tamamen kaybetti” açıklamasını yaptı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA: BAZILARININ ŞİDDET VE BASKILARINA RAĞMEN PES ETMEYECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bu 6 Ocak'ta ABD Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington’ta bugün olanlar ABD’yi yansıtmıyor. ABD, bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."

ÇİN MEDYASINDAN PELOSİ'YE HONG KONG HATIRLATMASI: AYNI ŞEYİ SÖYLEYİP SÖYLEMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakın Global Times gazetesi, ABD'de Kongre Binası'nda yaşanan olayların ardından Hong Kong eylemcilerinin parlamento baskınını gündeme getirdi.

Twitter hesabından Hong Kong eylemlerini ve Washington olaylarını karşılaştıran fotoğraflar paylaşan gazete, paylaşımına "Pelosi bir zamanlar Hong Kong isyanlarını 'görülmesi gereken güzel bir manzara' olarak nitelendirmişti. Capitol Hill'deki son gelişmeler hakkında aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği henüz belli değil" notunu düştü.

Global Times ayrıca, bu paylaşımını Twitter hesabında sabitledi.

Gazete ayrıca, 'Sam Amca'nın demokrasi ustalığı' başlığıyla bir karikatür yayınladı.

Karikatürdeki Sam Amca karakterinin, televizyonda Hong Kong olaylarını izlerken "Güzel manzaralar", Washington olaylarını izlerken ise "Zorbaları vurun" dediği görülüyor.

GRAHAM: BEN YOKUM, ARTIK YETER, BİDEN KAZANDI

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Senato'da yaptığı konuşmada "Trump ile çılgınca bir yolculuk yaşadık. Bunu bu şekilde bitirmekten nefret ediyorum, ben yokum, artık yeter. Yardımcı olmaya çalıştım. Biden’in kaybetmesini umdum. Kaybetmesi için dua ettim ama kazandı. Ve o, ABD’nin meşru Başkanı. Bu kadar" açıklamasında bulundu.