AjansHaber.com.tr Gündem Korumasız alışveriş yapıyor diye parlattılar ama

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek çok başka çıktı

Türkiye'deki Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumaları ile dolaştığı anlar ortaya çıktı.

Kısa bir süre önce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.

Videonun tam hali ortaya çıktı

Sosyal medyada kesilerek servis edilen videoda, Başbakan Merkel'in korumaları olmadan alışverişe çıktığı izlenimi veriliyor.

Halbuki asıl videoda Merkel, önünde ve arkasındaki korumalarının eşliğinde bir süre yürüdükten sonra makam aracına biniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ı çıldırtacak proje!
Vali Yerlikaya alınan kararları açıkladı
Ayda'nın haberi gelince hıçkırıklara boğuldu
İdil Şirin'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye bu fotoğrafı konuşmuştu
Enkaz altından 4 yaşındaki Ayla canlı çıkarıldı
"İstanbul nüfusunun yüzde 20'sini etkileyecek"