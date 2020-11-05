Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek çok başka çıktı

Kısa bir süre önce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.

Videonun tam hali ortaya çıktı

Sosyal medyada kesilerek servis edilen videoda, Başbakan Merkel'in korumaları olmadan alışverişe çıktığı izlenimi veriliyor.

Halbuki asıl videoda Merkel, önünde ve arkasındaki korumalarının eşliğinde bir süre yürüdükten sonra makam aracına biniyor.

🇩🇪#Almanya Şansölyesi Merkel koruma ordusu ile birlikte alışveriş yaparken böyle görüntülendi.



Merkel’in alışveriş yapması için yol bir süre trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/9TJw9WQszh