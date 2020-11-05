Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek çok başka çıktı
Türkiye'deki Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumaları ile dolaştığı anlar ortaya çıktı.
Kısa bir süre önce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.
İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.
Videonun tam hali ortaya çıktı
Sosyal medyada kesilerek servis edilen videoda, Başbakan Merkel'in korumaları olmadan alışverişe çıktığı izlenimi veriliyor.
Halbuki asıl videoda Merkel, önünde ve arkasındaki korumalarının eşliğinde bir süre yürüdükten sonra makam aracına biniyor.
🇩🇪#Almanya Şansölyesi Merkel koruma ordusu ile birlikte alışveriş yaparken böyle görüntülendi.— EHA MEDYA (@eha_medya) November 4, 2020
Merkel’in alışveriş yapması için yol bir süre trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/9TJw9WQszh
Yorumlar