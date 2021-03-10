Merkel: Irkçılığa karşı mücadelede yapılması gereken çok şey var

Merkel, 13'üncüsü gerçekleştirilen "Uyum Zirvesi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadelede hala yapılması gereken çok şey olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şansölye Merkel, 1961’de Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın Almanya tarihinde yeni bir sayfa açtığının altını çizdi.

Bunun Almanya’nın tarihinde bir fasıl olması için birçok adım atıldığını belirten Merkel, ancak yine de bu konuda bazı dezavantajların bulunduğunu, bunları da eğitim ve uyum raporlarına bakarak takip ettiklerini söyledi.

"Herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerekir"

Merkel, Almanya’da son yıllarda Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü cinayetleri ve Hanau’daki ırkçı saldırı gibi birçok kötü şeyin yaşandığına işaret ederek, "Ülkedeki ırkçı saldırıları düşündüğümde, örneğin Türk kökenli birinin Almanya’da hüsnükabul gördüğüne ve eşit fırsatlara sahip olduğuna inanması kolay değil" dedi.

Merkel, adil olmak için herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu fırsatların başından itibaren eşit dağıtılmadığının altını çizen Merkel, "Çoğulcu toplumun açık olmasına ve çeşitliliğin bir zenginlik olmasını anlamasına ihtiyaç var. Yoğunlukla göçmen cemiyetler içinde yaşayanların da topluma katkı sunma iradesine ve buna hazır olmasına da ihtiyaç var" diye konuştu.

"Irkçı saldırıların ortadan kaldırılması için daha çok çaba sarf edilmeli"

Bu atmosferin sağlanmasının sivil toplum ve özellikle devletin görevi olduğunu söyleyen Merkel, göçmenleri bu ülkeye katkı sunmaya çağırdı.

Şansölye Merkel, her bir bireyin toplamının Almanya'yı oluşturduğunu belirterek, "Herkesin kendi potansiyelini ve olanaklarını buraya ülkemize katabilmesi lazım" dedi.

Şimdiye kadar uyum konusunda birçok teorik çalışmanın yapıldığına dikkati çeken Merkel, uyum zirvesinde başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, birçok önyargının ve her gün görülen ırkçı saldırıların ortadan kaldırılması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini yineledi.

"Almanya'da hala birçok yerde ırkçılık sorunu var"

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey de zirvede, ırkçılık ve ayrımcılığın ele alındığını belirterek, "Almanya'da hala birçok yerde ırkçılık sorunu var" dedi.

Bu konuda birçok göçmen kuruluşla çalışmalar yapıldığını aktaran Giffey, hükümetin geçen yıl mizantropist saldırılara karşı bir önlemler paketi hazırladığını hatırlattı.