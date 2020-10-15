Merkel apartmanda yaşıyor goygoyu son bulacak

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik darboğazda olduğunu defalarca bütçe raporlarıyla kanıtlayan Almanya’nın gündeminde, başbakanlık konutuna yapılan ultra-lüks yenileme çalışmaları var.

MALİYETİ 600 MİLYON EURO

Berliner Morgenpost’un yayınladığı test raporu analizine göre, Alman Başbakanı Angela Merkel’in yaşadığı 25.347 metrekare taban alanına sahip Spreebogen'daki Federal Başbakanlık konutu, 2027 yılına kadar iki katına çıkarılacak.

BEYAZ SARAY'DAN 16 KAT BÜYÜK

Metrekare başına 18 bin 529 euroluk bir inşa maliyetinin öngörüldüğü yenileme çalışmalarının, yaklaşık 600 milyon euroya mal olması bekleniyor. Şu anki haliyle Elysée Sarayı'ndan 3, Beyaz Saray’dan 8, Downing Street başbakanlık konutundan ise tam 10 kat büyük olan Alman şansöyle evi, tamamlandığında dünyadaki en büyük başbakanlık konutu olacak. Yayınlanan raporlara göre iki katına çıkarılacak olan başbakanlık konutunun, Beyaz Saray’dan 16 kat büyük olması bekleniyor.

2,8 MİLYON EUROLUK ANAOKULU

Son derece lüks eklentilerin yer alacağı yeni binada, 5 ayrı kata yayılan dokuz kış bahçesi bulunacak. Başbakanlık çalışanlarına özel, 15 kişilik kontenjana sahip bir anaokulunun da yer alacağı tasarımda, anaokulunun maliyeti 2,8 milyon euro olacak.

MERKEL'İN LÜKS DAİRESİ

Şansöyle dairesinin yeni büyüklüğünün 250 metrekare olduğunun belirtildiği raporda, başbakanlık konutunun bahçesinden geçen Spree Nehri’nin üzerine yerleştirilecek tek bir bağlantı yolunun maliyetinin ise 2,5 milyon euro olacağı bilgisi de yer alıyor.

HÜKÜMET HARCAMALARIN ARKASINDA

Sayıştay tarafından yapılan eleştirilere rağmen, planın halen yürürlükte olduğu belirtilirken Alman denetim ofisine verilen bilgilerde yenileme çalışmalarında lüks hiçbir harcamanın olmadığı, aksine yapılacak her değişikliğin gerekli olduğunun iddiası yer aldı. Merkel’in her fırsatta çizmeye çalıştığı alçakgönüllü imajını tamamen değiştiren bu plan, Alman hükümetinin kriz dönemlerinde verdiği kararların da sorgulanmasına yol açtı.

"BİZE MÜTEVAZİ BİR BİNA SÖZÜ VERİLMİŞTİ"

Sol milletvekili Gesine Lötzsch, söz konusu başkanlık sarayı için, "Bize mütevazı işlevsel bir bina sözü verilmişti. Şimdi helikopter pisti ve 5 katlı kış bahçeleri olan bir kale alıyoruz" dedi.



BERLİN HAVALİMANI 14 YILDA BİTİRİLDİ

Almanya hükümeti, 14 yıl önce başlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nı ödenecek yetersizliği nedeniyle 2020 yılında anca bitirebildi. Alman basını İstanbul Havalimanı'nın inşa edilme sürecinde çok sayıda kara propagandaya imza atmıştı.