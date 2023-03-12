Merapi Yanardağı'nın harekete geçmesi hayatı olumsuz etkiledi
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle bölgede turizm ve madencilik faaliyetleri durdu.
Endonezya'nın en aktif yanardağı Merapi'nin faaliyete geçmesinin ardından dağın yamaçlarındaki turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.
Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'dan püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, sıcak bulut sütununun yaklaşık 100 metre yükseldiğini söyledi.
Gün boyu süren patlamalar nedeniyle çevredeki köylere küller saçıldı, can kaybı bildirilmedi.
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