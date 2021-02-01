Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ tweetleri

Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ ve FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda tweeti ortaya çıktı. Murat İde'nin tweetlerinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonrası örgütün kurumlarına destek verdiği, FETÖ'cü sözde gazetecilerle içli dışlı olduğu görüldü.

Murat İde'nin, firari FETÖ'cü polis müdürü Emre Uslu'ya Fetullah Gülen'den "Hoca" diye bahsederek tweetler attığı da görüldü.

İşte Akşener'in Danışmanı Murat İde'nin FETÖ tweetleri:







Mehmet Baransu kardeş

Mehmet Baransu'dan "kardeş" diye bahseden Murat İde, 2011 yılında Baransu'nun "19.07" gününü kutladı. 19 Temmuz'un anlamı araştırılınca 19 Temmuz 2010'un Balyoz kumpası iddianamesinin kabul edildiği gün olduğu görüldü. Ayrıca 2011 yılında FETÖ'nün Fenerbahçe'ye uyguladığı şike kumpası da aynı gün başlamıştı. "19.07" şike kumpasına müdahil olan Mehmet Baransu'ya "Fenerbahçeliler Günü" mesajı olarak da anlaşıldı.

Murat İde, Baransu Kardeşi tutuklanınca ise yardımına ilk koşan isimlerden oldu. FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun tutuklanmasının ardından Murat İde "Mehmet Baransu tutuklandı. Ve Anladım ki hukuk ve medya birgün herkese lazım. Haysiyet cellatlığı yapmayıp HUKUK diyeceğim." diye tweet attı.

"Hoca öyle diyorsa anlamış gibi yapacağız"

Murat İde'nin FETÖ'cü sözde gazeteciler ile ilişkisi ise BARANSU ile sınırlı değil. Emre Uslu'ya bir konuda cevap yazan Murat İde "@EmreUslu Vallahi anlamadım. Ama hoca öyle diyorsa anlamış gibi yapacağız." dedi.

FETÖ kanalına operasyona "zulüm" demiş

Murat İde FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV ve Bugün TV'ye verilen cezalara "ZULÜM" dedi. İde açıklamasında "Zulme Karşı Duruş bunu gerektirir. Bugün TV ile Samanyolu TV ile ortak yayın yapacağız." dedi. Ayrıca Murat İde'nin, Samanyolu Haber'de programlara çıkmaktan da çekinmediği görüldü.