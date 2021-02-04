Meral Akşener'i köşeye sıkıştıran HDP sorusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e "HDP'den randevu talebi gelirse kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Akşener, "Henüz talep gelmedi" diyerek topu taca attı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası Akşener ve Babacan ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"GENEL BAŞKANLARIN BİRBİRİNE MERHABA DEMEDİĞİ BİR SÜREÇTEYİZ"

Siyasi gündemin değişmez konusu ittifak ve buna yönelik partiler arasında yapılan görüşmeler muhabirlerin de gündemindeydi. Gazeteciler, İYİ Parti lideri Akşener'e "HDP'den randevu talebi gelirse kabul edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Muhabirin iki kez yinelediği bu soruya net bir cevap vermekten kaçınan Akşener ise "Henüz böyle bir talep gelmedi. Farzımuhal üzerinden niye konuşalım" diyerek topu taca attı.





HDP: RANDEVU TALEBİNDE BULUNDUK

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talebinde bulunmuştu. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Sancar, İYİ Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını söylemişti.