Meral Akşener'den 'Millet İttifakı bir proje' itirafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te bir programa katıldı ve Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşılaştırdı. Akşener, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı proje olarak nitelendirirken, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için "et ve tırnak" benzetmesi yaptı.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM'ye sunulan çoğu HDP'li vekiller hakkındaki fezlekeye 'Evet' diyeceğini açıklayan, Ekrem İmamoğlu'nun attığı twitte HDP'li Pervin Buldan'la adı anıldığı için sert tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bütün bu milli duruşunu yerle bir eden bazı açıklamalara imza attı. Akşener'in 'Proje ittifak' itirafı ise programa damga vurdu.

Meral Akşener’den ‘Proje İttifakı itirafı’



🔹Akşener: “Millet ittifakı ile Cumhur ittifakını karıştırıyorsunuz. Cumhur ittifakı et tırnak, mezara kadar, kader birliği. Çok duygusal bir ittifak.



Bizim ki öyle değil ki. Bizim ki proje bazlı.” pic.twitter.com/XISkYmxYTY — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 12, 2021

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"PROJE İTTİFAK" İTİRAFI

Akşener, Millet ittifakındaki partileri belli bir projenin birlikte tuttuğunu itiraf ederek sağladıkları başarıyı ve Cumhur ittifakından farklarını şu sözlerle ifade etti; Siyaset böyle bir şey. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı karıştırılıyor. Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar, kader birliği, bu duygusal ittifak. Bizimki rasyonel, proje ittifakı.

FEZLEKEDE GERİ ADIM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun "Evet oyu vereceğiz" sözlerinin aksine, İYİ Parti yönetimi her bir dosyayı ayrıca değerlendireceklerini ve karar alacaklarını söyledi.

İMAMOĞLU'NUN TWİTİ

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta HDP'li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, "Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran'da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, azmettirici olduğumu tarif etti." dedi.

HDP'YE GÖZ KIRPTI

Akşener'in HDP ile buzları eritme gayreti sergilediği programda Demirtaş'la ilgili anısını anlatması dikkat çekti. Akşener "Meclis Başkanlığım döneminde MHP milletvekili olarak, Selahattin Demirtaş'a Grup Başkanvekili olarak gündem dışı söz vermiştim. Bana 'niye söz verdiniz' dendiğinde, içtüzüğe göre sizin şehrinizle ilgili söz alma hakkınız var. Bu çok önemli bir eylemdir. İçtüzüğe göre seçildiğiniz şehrin problemlerini anlatmakla yükümlüsünüz. Döndü bana dedi ki, 'İngiliz demokrasisine inanıyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.