Meral Akşener: Şehitlerimizin mekanı cennet olsun



Bartın’da meydana gelen grizu maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Facianın yaşandığı Bartın'a hareket eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden sahasında incelemelerde bulunarak şehit madencilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başsağlığı diliyoruz

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Dün haber aldığımız andan itibaren bir ekip kuruldu ve gece buraya geldiler. Sabah da ben İstanbul'dan yola çıktım.

Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyelere gittik. Madencilere başsağlığı diledik.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılanlara teşekkür ve minnetlerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyoruz.