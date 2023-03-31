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Meral Akşener, saldırı hakkında açıklamalarda bulundu!

Meral Akşener, sosyal medya üzerinden saldırı hakkında açıklama yaptı. Akşener, "Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!" dedi.

Meral Akşener resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerinde bulundu.

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