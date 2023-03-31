Meral Akşener, saldırı hakkında açıklamalarda bulundu!

Meral Akşener resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerinde bulundu.