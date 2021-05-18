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Meral Akşener, katliamcı Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin'de yaşanan katliamın baş sorumlusu Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olarak nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL BENZETME

Meral Akşener, Filistin'de masum insanların üzerine bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olarak nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullandı.

 

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