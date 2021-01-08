Meral Akşener, İlker Başbuğ'a sahip çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Beypazarı İlçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.

Başbuğ, tepki toplayan darbe imaları sonrası "Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

DARBE İMALARI AKŞNER'E SORULDU

Gazeteciler de Başbuğ'un açıklamalarını İyi Parti Lideri'ne sordu.

Akşener darbe imalarını çok ilginç bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

ÇOK İLGİNÇ

“İlker Başbuğ konusu ilginç. Nereden baksanız bu çok enteresan bir iş. Sayın Başbuğ daha önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi.

Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti'nin tüm teşkilatlarının Sayın Bağbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını, 2 tane kap düşünün biri buydu biri bu… sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu çıktı, ‘pardon' dendi.

DOĞRU BULMUYORUM

Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim.

Bir de Sayın Başbuğ, ‘ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum' bir de böyle bir beyan var.

İkinci bir hırpalanmanın AK Parti'ye ve onun genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim bunu.”