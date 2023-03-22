Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener meclisteki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu grup toplantısında açıkladı. Akşener, Zan'a ve Karaman'a İYİ Parti rozeti taktı.

Gökhan Zan açıklamasında, "Ata'mızın bize son armağnıdır. Mustafa Kemal'in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir" dedi.

Ünal Karaman ise açıklamasında, "Cesurlar hareketinin kıymetli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek Türk milliyetçileriyle yol yürümek için buradayım. Yaradan yolumuza yoldaş olsun" ifadelerini kullandı.

"Nevruz terörün günü değildir"

Akşener grup toplantısında, "Baharı kışa çevirmek isteyenler olacak. Vazgeçmeyeceğiz. Nevruzlarda, yeniden doğuşu değil; meydanlarda, ölümü kutsayanlar olacak. Vazgeçmeyeceğiz. Öz kardeşlerimizden, can yoldaşlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

İYİ Parti iktidarında bahar bayramımız Nevruz’umuzu resmî tatil olarak hep birlikte kutlayacağız. O ateşin üstünden, bir büyük medeniyet olarak, hep beraber atlayacağız. Emin olun, çok az kaldı.

Bizim için Nevruz, sevginin günüdür, hatile özgürlük dilenme günü değildir. Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür, düşmanlığın günü değildir. Bizim için Nevruz, birliğin günüdür; terörün, günü değildir. Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür, vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir." açıklamasında bulundu.

"Her vatandaşımızı bu sofraya oturtmak istiyoruz"

Akşener sözlerine, "Güneşi gölgeleyenler, ateşi, yangına çevirenler, saygıyı, düşmanlıkla kirletenler var. Soframızdan ekmeğimizi, hanemizden bereketi, gönlümüzden, huzuru çalanlar var." şeklinde devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İYİ Parti olarak, bizim, büyük bir hedefimiz var: Bu memleketin, her bir ferdini; bu memlekette, yaşama iradesini ve arzusunu gösteren, her bir vatandaşımızı; bir büyük, memleket sofrasına, oturtma hedefimiz var." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi hakkında da konuştu

Akşener, "Bugün geldiğimiz noktada, görüyoruz ki; iktidarın, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak açtığı yolun sonu, artık kadınların hayatını etkileyecek, yeni tartışmalara çıkıyor. 6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bugün ‘birileri’ tarafından, tartışmaya açılıyor.

Tıpkı, bu ülkede doğruları savunan, her kadın gibi Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Evet, ideolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun, bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor.

14 Mayıs'tan sonra İstanbul Sözleşmesini imzalayacak ve uygulayacağız." ifadelerini kullandı.