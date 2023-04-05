Meral Akşener grup toplantısında açıklamalarda bulundu!

İYİ Parti Lideri Merak Akşener, meclisteki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Gazi Meclisimizin, 27’nci yasama döneminin son grup toplantısına hoşgeldiniz" diyerek açılış yaptı.

Meral Akşener, "Uzun zamandır adaletten, samimiyetten ve ciddiyetten mahrumuz. Görev bilincini kaybetmiş bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Verdiği hiçbir sözü tutamayan; mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını kollayan, Sinan Ateş’in katillerine göz yuman sorumsuz bir iktidar tarafından yönetiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Akşener konuşmasında, "Meydanda verdiğin sözü göreve gelince unutman, senin artık alameti farikan oldu. Çok değil daha geçtiğimiz sene; “Türkiye ekonomi modeliyle, cari fazla vereceğiz.” diyordun. 2023 hedefleri diye diye, 7 seçim geçirdin. 2023’e geldik, sen hâlâ aynı şeyleri söylüyorsun." açıklamalarına yer verdi

İYİ Parti Lideri Akşener, "2023’te, 2,1 trilyon dolar, millî gelir vadediyordun; 2023’e geldik, millî gelirimiz, 1 trilyon doları bile bulamadı. 2023’te, 500 milyar dolarlık, ihracat vadediyordun; 2023’e geldik, yarısını ancak buldun.

Kişi başı 25 bin dolar gelir vadediyordun; 2023’e geldik, 9 bin dolara çakıldın, kaldın. 2023’te, yüzde 5 enflasyon vadediyordun; yüzde 50 buçuk enflasyonla övünür oldun. Bir de çıkmışsın, utanmadan “Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiği sözü, göreve geldiğinde unutanlardan değiliz.” diyorsun. Yahu siz şaka mısınız? Böyle ciddiyetsizlik olabilir mi?" açıklamalarında bulundu.

Sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi

Akşener, "Seçimlere 39 gün kala BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Artık sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak.

Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Yani İçişleri Bakanlığı yetkilisi ‘Bana bilgileri verin’ dediğinde o bilgiler iletilecek. Suçu ispatlanmayan kişilerin tüm şahsi bilgileri talep edilebilecek." dedi.

Akşener, "BTK’nın yapmış olduğu bu düzenleme, sosyal medya platformlarını saray medyasına çevirme girişimidir. Bu düzenleme; Twitter’dan, bir AHaber oluşturma gayretidir. Facebook’ta, milletimize, bitmeyen bir penguen belgeseli izletme çabasıdır." açıklamalarında bulundu.

Akşener, "Milletimiz, böyle bir muameleyi, böyle bir dili hak etmiyor. Cumhuriyetimiz, yeni asrında, böyle ucube bir zihniyeti hak etmiyor. Türkiye, böyle ucube bir yönetimi, hiç hak etmiyor.

İşte bu yüzden biz, İYİ Parti olarak; Türkiye’ye, yepyeni bir yönetim anlayışı getirmeye talibiz. Cumhuriyetimizin yeni asrını, özündeki değerlerle, taçlandırmaya talibiz. Milletimizin iradesine hak ettiği değeri, göstermeye talibiz." ifadelerini kullandı.

"15 Mayıs" vurgusu yaptı

Akşener, "15 Mayıs günü burada; gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için, 40’dan 40 bin olacaksınız! Türkün Türküsü olacaksınız! Milletin Şiiri olacaksınız!

Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları! Mustafa Kemal’in çocukları! Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları! Bu millet, 15 Mayıs sabahı; 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı, istibdatın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı, hep bir ağızdan “Hürriyet!” diye haykıracak ve 15 Mayıs’ın şafağında Türkiye tarih yazacak." diyerek sözlerini noktaladı.