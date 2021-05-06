Meral Akşener: CHP aday çıkarmasa adaylarımız seçilecekti

CHP'ye ittifak konusunda ısrar edince değerinin düştüğünü ifade eden Akşener, "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı nasıl belirleyeceği sorusuna da yanıt veren Akşener, "Hiç bilmiyorum" dedi.

"CHP ADAY ÇIKARMASA ADAYLARIMIZ SEÇİLECEKTİ"

Geride kalan yerel seçimlerde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını ifade eden Akşener, "19 ilçe belediyesi aldık. Biz seçime kendi kendimize girsek, belki de 16 ilçe belediyesi alacaktık. Niğde'de adayımız kazanacakken CHP'nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak'ta da CHP'nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik." diyerek ittifak ortağına sitem etti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI NASIL BELİRLEYECEĞİZ HİÇ BİLMİYORUM"

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.