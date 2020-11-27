Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile iki yardımcısının da aralarında bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 YARDIMCISIYLA BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aksoy ve yardımcılarıyla birlikte 11 kişi hakkında tutuklama kararı alınırken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Aksoy bakanlık tarafından yapılan açıklama kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.