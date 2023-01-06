İYİ Partili Yokuş: Memurlara en az 2 bin lira seyyanen zam yapılmalı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek en az 2 bin lira seyyanene zam yapılmasını istedi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu ifade eden Yokuş, iktidara yüklendi. “2002 yılında ortalama memur maaşı asgari ücretin tam yüzde 170 fazlasıydı” diyen Yokuş, şöyle konuştu:

“Yine, 2002 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Yine, 2002 yılıyla hani karşılaştırıyorlar ya ‘eski Türkiye, yeni Türkiye’ diye, şimdi o günden bu yana ne olmuş? diye baktığımız zaman, aslında emeğin, alın terinin, emeklinin millî bütçeden aldığı pay sürekli düşmüş, sürekli sermayeye aktarmış bizim AK Parti iktidarımız. Hele, son iki yılı söyleyeyim size, son iki yılda emekçilerin, üretenlerin millî gelirden aldığı pay yüzde 37'den yüzde 25'e gerilemiş yani tam yüzde 12 oranında geriye gitmiş. Şimdi, bu gerçekler ortadayken ‘Yüzde 30 artırdık’ diye müjdeliyorlar. Yahu, bu yüzde 30'un zaten yüzde 8-8,5'u memurun alacağı, yine emeklinin alacağı, siz alacağını bile zamanında vermiyorsunuz, enflasyon farkını verirken de ‘müjde’ diyorsunuz. Ya, biraz insaflı olun. Bir insanın hakkını verirken sanki artı bir şey veriyormuş gibi ‘Müjde... Müjde...’ Böyle bir anlayış olabilir mi?”