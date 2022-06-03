Memur ve emeklinin zam oranı değişti

Milyonlarca emekli memurun maaş farkı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklarken maaş zamları için hesap değişti.

Gözler haziran ayı oranlarında

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamı ile 5 aylık maaş farkı netleşmiş olurken geriye sadece haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.

Memur ve emeklinin zammında son durum

Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile beraber 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak.