Memur maaş zamları, ek bodroya kaldı!

Önceki gün TBMM plan bütçe komisyonunda görüşleri kabul edilen memur ve emekliye ek zammı öngören “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Genel Kurulda toplantı yeter sayısı öngörülemediği için görüşülemedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü", İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ise "Samsun'un sorunlarına" ilişkin gündem dışı söz aldı.

Yerlerinden söz alan milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Siyasi parti grup başkanvekillerinin çeşitli konularda fikir bildirmelerinin ardından memur maaşları ve emeklilerin zamlarının görüşülecekti.

Ek bodroya kaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacaktı.

Ancak bu arada istenen yoklamada TBMM Genel Kurulu’nda karar yeter sayısı bulunamadığı için oturum kapandı. Bugün görüşülemediği için 15 Ocak tarihinde memur maaşlarına zammın yansıma şansı kalmadı. Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, kanunun kabul edilmesinin ardından memurlar için zamları yansıtıldığı ek bodrolar yapılacağı ifade edildi.