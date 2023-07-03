Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı'nı çaldılar!

Malatya'da deprem sonrası maddi yetersizlikten dolayı konteynere geçemeyen Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı.

Çadır, polis ekiplerinin yardımıyla bulundu.

Malatya Söz adlı yerel bir sitenin haberine göre partinin, Abdullah Gül Parkı’nda kurulan çadırda faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

"Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok.

İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayaktadır.”