Memleket Partisi'nden "Çalıntı logo" iddialarına yanıt

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti.

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Memleket Partisi'nin logosu tartışma yarattı. Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialara yanıt Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın'dan geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun 'bir hikayesi' olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs'ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin cevap vereceğini kaydetti.