Memleket Partisi'nde istifa!

Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman ve Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti.

Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Mukadder Yalçın ve Kenan Karaman, bazı teşkilat başkanları ile hem parti üyeliğinden hem de adaylıktan istifa ettiklerini açıkladı.