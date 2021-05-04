Meksika'da metro faciası: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklandı.

Meksika'da metro faciası



🔹Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/UVTXYl7Raa — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2021

Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi;

İtfaiye ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.'

Sheinbaum arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünün altını çizdi.

KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Söz konusu metro hattı, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Mexico City belediye başkanı iken inşa edilmişti.

Ebrard Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanan olayı 'korkunç bir trajedi' olarak nitelendirdi ve 'Elbette nedenler araştırılmalı ve sorumlular bulunmalı. Yardım etmek için yetkililerin emrinde olduğumu yineliyorum' dedi.