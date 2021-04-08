AjansHaber.com.tr Dünya 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da korkunç tablo: 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006’dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi. Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunuyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

Gizli mezarlar bulunuyor

2006’nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak gelişme!
Paris toplanmayan çöpler yüzünden tanınmıyor
Fransa'da PKK'lılar Türk restoranlarına saldırdı
Polis 'silahlarınızı getirin, ruhsat alın' dedi
Fahrettin Altun, Kazak Bakan ile görüştü
Süveyş Kanalı'nda yeni kaza!
AstraZeneca'nın çocuklardaki denemeleri durduruldu