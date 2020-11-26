Meksika'da kadına karşı şiddet protestosu şiddet olaylarına dönüştü

Meksika'nın başkentinde kadına karşı şiddeti protesto etmek için sokağa çıkan eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı. Polis eylemcilere yangın söndürücülerle müdahale etti.

Meksika'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle eylemciler sokağa çıktı.

Protestocular, yetkililerin ülkedeki kadın cinayetlerini durdurmak için daha fazla adım atmasını talep etti.

Hükümet sarayına yürümek isteyen eylemcilere, polis sert müdahalede bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Meksika'da günde ortalama 10 kadın öldürülüyor.

Geçen yıl, Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un hükümetteki ilk yılında, yeni bir cinayet rekoru kırıldı.

Kadın cinayeti kurbanları 2019'da yüzde 10 artarak binin üzerine çıktı.