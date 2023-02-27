Meksika'da Devlet Başkanı protesto edildi

Başkent Mexico City'nin merkez meydanında bir araya gelen yüz bine yakın eylemci, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etti.

Protestocular, seçim reformunun "demokrasiye tehdit" oluşturduğunu savunuyor.

Ulusal Seçim Kurumunu temsil eden beyaz ve pembe renk elbiseler giyen eylemciler, "Oyuma Dokunma" sloganları attı.

Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesinin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.

Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıkladı.

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurumuna harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu.

Protesto öncesi neler oldu?

Obrador, daha önce yaptığı açıklamada ise "mahkemenin itirazına rağmen" yasayı imzalayacağını duyurmuş, reformda "yasalara aykırı herhangi bir husus" olmadığını açıklamıştı.

Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat'ta onaylamıştı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senatodan geçen reformun yürürlüğe girmesi için onay vermesi gerekiyor.