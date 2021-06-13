Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı

Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı.

Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.