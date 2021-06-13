AjansHaber.com.tr Dünya Meksika'da bir evde binlerce kemik bulundu

Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cesede ait binlerce kemik parçası bulundu.

Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı.

Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

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