AjansHaber.com.tr Dünya Meksika'da yeni bir balina türü keşfedi

Meksika'da '3 gagalı' yeni bir balina türü keşfedildi

Geçen ay Sea Shepherd Doğayı Koruma Topluluğundan bir grup bilim adamı, San Benito Adası yakınlarında 3 gagalı balina tespit etti.

Meksika'da yeni bir gagalı balina türünün keşfedildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, geçen ay Sea Shepherd Doğayı Koruma Topluluğundan bir grup bilim adamı, San Benito Adası yakınlarında 3 gagalı balina tespit etti.

Bilim adamları, balinaların fotoğraflarını çekti, görüntülerini ve su altında çıkardıkları akustik sinyalleri kaydetti.

Araştırmacılar Gustavo Cardenas Hinojosa, Jay Barlow ve Elizabeth Henderson; fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarını incelediklerini belirterek bu 3 balinanın görünüşleri ve seslerinin diğer balina türlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Yeni bir balina türü keşfettikleri konusunda neredeyse emin olduklarını belirten araştırmacılar, bölgeden aldıkları su örneklerinin laboratuvarda analiz edileceğini aktardı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın korktuğu başına geldi
Hiç kimse Erdoğan'ı nasıl durduracağını bilmiyor
Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı
Hafter yetkililerle görüşmek üzere Kahire'de
"Ankara başarılı olursa hepsini kontrol edecek"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah sözler
Almanlar Türk SİHA'ların başarısını tartışıyor