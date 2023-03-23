Meksika'da 10 çete üyesi öldürüldü!

Meksika basınında çıkan habere göre, polis, eyalete bağlı Zitacuaro, Morelia ve Tarimbaro kasabalarında sivilleri hedef alan bir çeteye operasyon düzenledi.

Yetkililer, üç saati aşkın süren operasyon sonucunda 10 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Çatışmalarda 2 polis yaralanırken, 3 araç ile birkaç mağaza ateşe verildi.

Eyalet Başsavcılığı silahlı kişilerin üç eve baskın yaparak biri kadın 4 kişiyi işkence ile öldürdüklerini bildirdi.

Michoacan eyaletinde 20 Mart'ta inşaat alanında yapılan kazıda 10 kişinin cesedine ulaşılmıştı.