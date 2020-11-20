AjansHaber.com.tr Dünya Mehmetçik Tel Abyad'a 740 fidan dikti

Mehmetçik Tel Abyad'a 740 fidan dikti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İranlı keskin nişancı Aliyev'i böyle hedef aldı
Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi
Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu
Hollanda işgalci Ermenistan'a sahip çıktı
"Ermenistan ne zaman isterse geliriz!"
Alman polisi, milletvekiline ters kelepçe taktı
Alman polisi canlı yayını bastı