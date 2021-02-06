Mehmetçik eksi 30 derecede mücadeleye devam ediyor
Dondurucu soğuklara rağmen teröristlerle mücadele ederek vatani görevini yerine getiren askerlerimizin çok özel görüntüleri paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.
Düzenlenen operasyonlarla elde edilen başarılar, terör örgütlerinin adeta belini kırdı.
Bu başarının gelmesinde Mehmetçik'in büyük kararlılığı da etki gösterdi.
Askerlerimiz tüm hava şartlarına rağmen görevlerinin başında.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
ESKİ 30 DERECE, 3 BİN METRE YÜKSEKLİK
Paylaşıma, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam.. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.." notu düşüldü.
Mehmetçik dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 6, 2021
🔹Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde verdiği yaşam mücadelesini yansıtan görüntüleri paylaştı. pic.twitter.com/h00CMHk56H
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