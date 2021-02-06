Mehmetçik eksi 30 derecede mücadeleye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.

Düzenlenen operasyonlarla elde edilen başarılar, terör örgütlerinin adeta belini kırdı.

Bu başarının gelmesinde Mehmetçik'in büyük kararlılığı da etki gösterdi.

Askerlerimiz tüm hava şartlarına rağmen görevlerinin başında.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

ESKİ 30 DERECE, 3 BİN METRE YÜKSEKLİK

Paylaşıma, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam.. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.." notu düşüldü.