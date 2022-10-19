AjansHaber.com.tr Gündem Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti!

Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti!

TSK unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Torba" kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti!
Bakan Kurum: "İlk Evim Arsa Projesi" açıklamaları
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de!
Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
Ak Parti Sözcüsü Çelik, dikkati 28 Ekim'e çekti!
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde dev sayı!
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'ye sunuldu!