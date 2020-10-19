Mehmetçik ayak izinden buldu!

Edinilen bilgiye göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda teröristlere ait ayak izleri ve yaşam malzemeleri tespit etti. Bölgeyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin çemberi iyice daraltması üzerine 9 Eylül günü 3 kişilik terörist grubuyla sıcak temas sağlandı. Sabah'ın haberine göre, 'Teslim ol' çağrılarını reddeden teröristlerle girilen çatışmada 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kimlik tespitine yönelik çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri bugün açıklandı. Öldürülen teröristlerin Çekdar Amed kod adlı Azad Şık, Ronahi Ruken kod adlı Şehriban Heja Uzun ve Suriye'li Dılovan Kobani kod adlı Ömer Oso olduğu belirtildi. Teröristlerin bölgeye gelmeden önce de örgütün Suriye'deki kolu YPG de bulundukları tespit edildi.