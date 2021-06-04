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Mehmetçiğe ateş açan PKK'lılar etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Şimşek' operasyonu bölgesinde, Mehmetçiğe ateş açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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