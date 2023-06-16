Mehmet Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü!

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Yüksek İstişarı Konseyi (YİK) öncesi Bakan Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını açkıladı.

Ekonomide istikrar vurgusu

TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Özilhan şunları söyledi: "Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makroistikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz."

"Sıkı para politikası yavaşlamaya yol açmamalı"

Sıkı para politikası tercihlerinin büyümede arzu edilmeyen bir yavaşlamaya yol açmaması gerektiğini belirten Özilhan, "Enfasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Yurt dışından para girişi halinde TL'de değerlenme yerine TCMB rezervlerini tahkim etmek gerekiyor." diye konuştu.

Özilhan, yatırımı artırmak için uzun vadeli öngörülebilir kurallara dayalı ekonomi yönetimi ve ekosistemi girişimi gerektiğini kaydetti.