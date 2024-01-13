AjansHaber.com.tr Gündem Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Çam Sakura Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür KOAH'a yenik düştü. Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür’ün geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Hiram Abas'ın sağ koluydu

Eymür'ün son günlerinde entübe halde ve bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti.

Mehmet Eymür, aktif görev yaptığı sırada MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın sağ koluydu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazeteciler Cemiyeti'nde Altınok'a yoğun ilgi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 şehit!
CHP’de şok başkanlık kararları!
Bakan Bayraktar: Yeni gaz keşifleri olacak
Mustafa Bozbey'den ilginç açıklamalar!
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MSB kaynakları duyurdu