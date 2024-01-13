Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Çam Sakura Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür KOAH'a yenik düştü. Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Mehmet Eymür’ün geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
Hiram Abas'ın sağ koluydu
Eymür'ün son günlerinde entübe halde ve bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti.
Mehmet Eymür, aktif görev yaptığı sırada MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın sağ koluydu.
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