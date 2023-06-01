Mehmet Ali Dim, yeniden başkan seçildi!

NİSAN ayında meclislerin seçimiyle başlayan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) 2. Olağan Genel Kurul toplantı periyodu Genel Başkan ve yönetim kurulu seçimi ile tamamlandı. Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan seçilirken, yönetim kurulu da büyük ölçüde yenilendi.

Yasal mevzuat gereğince çevrimiçi (e-kongre) olarak gerçekleştirilen genel kurula yaygın, yerel ve dış medya meclislerine seçilen 30’ardan 90 meclis üyesi e-devlet şifresiyle delege sıfatıyla katıldı. Kongrenin açılışını yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, kongreyi yönetmek üzere Divan Başkanlığı için Lütfü Karakaş, Başkan Yardımcılığı için Hacı Odabaş ve Yazman üyelik için Kerem İnceçayır’ın teklif edildiği önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada önerge kabul edildi. Divan heyetinin seçiminden sonra Yönetim Kurulunun 2020-2023 yılları dönemi Faaliyet Raporu Genel Başkan Mehmet Ali Dim tarafından okundu.

"Pandemiye rağmen hizmet ürettik"

Başkan Dim, faaliyet raporunun tüm meclis üyelerine önceden gönderildiğini ve web sitesine de konulduğunu söyledi. Özet olarak bilgilendirici bir konuşma yapan Dim, mesleki sorunlara yönelik raporlar hazırlanması, kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunarak çözümler üretilmesi, eğitim programları, uluslararası toplantılar ve kamu diplomasisine destek faaliyetleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği adımları atıldığını hatırlattı.

Mehmet Ali Dim, süreç içinde meslektaşların bir araya gelerek işbirliği konularının ele alınması ve uluslararası faaliyetlerin KGK’nin yüz akı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk kuruluş ve ilk genel kurul sonrasında Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra görev dağılımı ve statü gereği yeni il ve dış temsilcilerinin atanmasından sonra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, sokağa çıkma yasağı ve ağır şartlar nedeniyle toplantılarımızı online olarak gerçekleştirdik. Evden çıkamayan ve çalışamayan meslektaşlarımıza destek vermenin gayreti içinde olduk. Pandeminin sona ermesiyle birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Bugün geldiğimiz nokta gurur vericidir.”

“62 ilke ve 81 ilde temsilci”

“Ülkemizin 81 ili ve 62 ülkedeki temsilcilerimiz aracılığı ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma ile çalışmalar yürütüyoruz. Görev süremizce, konseyimizin tek gelir kaynağı olan Türkçe/İngilizce ‘Küresel Medya’ dergisi Ocak ve Temmuz aylarında düzenli olarak yayınlandı. Derginin yayınlanmasında içerik ve ilan/reklam katkısı veren üyelerimize minnettarız. Yeni dönemde de faaliyetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için üyelerimizin içerik ve reklam katkısını devam ettirmesi elzemdir.”

Ankara'da prestijli genel merkez

İstanbul Cihangir’de 3 yıldır faal bulunan ofisin yanısıra Ankara Balgat’ta prestijli bir plazada geçtiğimiz yılbaşında hizmete giren yeni genel merkez binasının toplantı salonları ve teknik altyapısı ile basın kuruluşlarının dışında birçok sivil toplum kuruşunun da hizmetinde olduğunu anlatan Genel Başkan Dim, konsey olarak toplumsal sorunlara da duyarlılık gösterildiğini ve bu bağlamda 25 üniversite ile birlikte Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile birlikte “İnsan hakları, şiddetle sivil mücadele ve sosyal arabuluculuk” programının ortağı olduklarını anlattı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) ile işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Genel Başkan Dim, Orta Asya ülkelerinde yaşanan gelişmelere karşı toplumun bilgilendirilmesi için genel merkezde uzmanların katılımı ile paneller, çalıştaylar ve çeşitli toplantılar yapıldığını söyledi.

“Kamu diplomasisine destekçiyiz"

Kamu diplomasisi çalışmaları kapsamında Yunus Emre Vakfı ile işbirliği yapılarak, ülkemize davet ettiğimiz Gürcistanlı gazetecilerle İstanbul ve Ankara'da bir araya gelindiğini, Kazakistanlı gazetecileri de İstanbul ve Bursa’da konuk ettiklerini kaydeden Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle, Küresel Medya Okulu’nda sertifikalı gazetecilik eğitimlerinin gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Küresel Medya Okulu projemiz yeni dönemde de devam edecek” diye konuştu.

“Barış için çabaladık"

Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasının ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde doğru anlatılması için ülkemizde görev yapan yabancı gazeteciler ile defalarca bölgeye gidildiğini ifade eden Dim, “Geçtiğimiz Nisan ayında Tiflis’te bir çalıştay düzenleyerek Azerbaycanlı ve Ermeni gazetecilerin aynı masada buluşmasına ve barış için ortak metin imzalamalarına KGK olarak öncülük ettik” dedi.

Bunu ‘tarihi adım’ olarak nitelendiren Genel Başkan Mehmet Ali Dim, “Geleneksel hale gelen seçilmiş kurullar toplantılarını her yıl Alanya’da yaptık. Geçen Ekim ayında gala gecemize onur konuğu olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a diplomasi ödülü verdik. Ayrıca, 6 Şubat’ta yaşadığımız yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrasında bölgede görev yapan depremzede gazetecilere üyemiz olsun olmasın ayrım yapmadan ayni ve nakdi yardımlar yaptık” diye konuştu.

Dim, oybirliği ile aday gösterildi

Kongrede genel kurulun onayına sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, mali tablolar ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi. Kongreye katılan bir kısım delegeler tarafından Mehmet Ali Dim Genel Başkanlık için önerildi.

Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra yapılan oylamada Mehmet Ali Dim, yeniden Genel Başkan, Lütfü Karakaş Genel Sekreter ve Erdal Güven Genel Mali Başkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine ise, İsmail Bayazıt, Benan Kepsutlu, Kahraman Halisçelik, Nalan Yazgan, Bülent Aydemir, Hayati Arıgan, Yakup Aslan, Ecem Toplar, Savaş Çokduygulu, Hacı Odabaş, İbrahim Aslan ve Recep Aydın, yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise Sertaç Virancık, Dursun Eker, Süreyya Güngör, Seda Demir, Metin Kösedağ, S. Suat Deniz, Murat Çiçek, Ahmet Küçükcicibıyık, Cem Güneş, Denis Solovkykyh, Dündar Keşaplı ve Hamdi Yılmaz seçildiler.

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Yusuf Ziya Çakır, Gürsel Eser, Mehmet Rigan, Meral Ay, Alpaslan Düven, Muhammet Vefa Özalp ve Celil Acar, denetim kurulu yedek üyeliklerine Kemal Özdilek, Yusuf Tortop, Dovran Orazgylyjov, M. Adnan Akfırat, Mehmet Rigan, Esra Aluş ve Adil Elmas seçildiler. Etik Kurulu asıl üyeliklerine Memet Duran Özkan, Banu Şen Kelleci, Tolga Şardan, Tolga Yenigün, Ercan Arslan, Esra Öztürk ve Cenap Kürümoğlu, Etik Kurulu yedek üyeliklerine İkram Kali, Serap Karaoğlu, İpek Yezdani, Pınar Sevinçlidir, Gülsüm Khalilova, M. Adnan Akfırat ve Amangeldi Kurmet seçildiler.

"Güveninize layık olmaya çalışacağım"

Bazı delegelerin dilek ve temenni amaçlı konuşmalarından sonra bir teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, “Kuruluşumuzdan bu yana hep birlikte güzel işler yaptık. Bizim asıl gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.

Hiç birimiz bir diğerimizden daha üstün değildir. Biz büyük bir aileyiz. Her türlü eleştiri, öneri ve görüşe açığız. İnanıyorum ki önümüzdeki 3 yılda çıtayı hep birlikte daha da yükseğe koyacağız. Güveninize layık olabilmek için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Kongremize katılan ve seçilen tüm üyelerimizi tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek konuşmasına son verdi.