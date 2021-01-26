Mehmet Ali Çelebi ve Canan Kaftancıoğlu birbirlerine düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Çıkan her olumsuz olayda ismini zikrettiren Canan Kaftancıoğlu, yine başrolünde kendisinin yer aldığı bir polemikle gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Atatürkçülük kavgasına tutuşan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda Çelebi'nin partiye gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Bunun üzerine Çelebi'de sosyal medya hesabın konu ile ilgili açıklama yaptı.

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ MEKTUBU

CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi mektup yazarak parti yönetimini eleştirmişti. Mektupta, 4 partili anayasa görüşmelerinden, HDP ile girilen ilişkilere kadar birçok duruma tepki gösterildi. Ancak 10 Aralık'ta yazılan mektuba yönetim cevap vermedi. Mektubu İzmir milletvekili Çelebi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Partide birlik sağlansın istiyoruz. Ötekileştirilen bütün insanlar toplansın, iktidara öyle yürüyelim diyoruz. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum. 10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz. Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok"



KAFTANCIOĞLU: "SİLİVRİ'DEN TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA İLK BENİ ZİYARET ETTİ"

Mehmet Ali Çelebi'nin parti yönetimini eleştirdiği mektuba tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

"Mehmet Ali beyin genel başkana (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) yazdığı mektupta ne yazmış, ne etmiş diye okumadım. Sizin okuduğunuz haliyle şunu ifade etmek isterim. Atatürk'le sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı çok net söylüyorum, evine gidip dostluk yapmayı da doğru bulmam. Mehmet Ali Bey, eğer Atatürk'le sorunum olduğumu düşünüyorsa benimle siyaset yapmaktan ziyade bence öncelikle dostluk yapmaması lazımdı. Ben İl Başkanı olmadan önce CHP Parti Meclisi üyesiydim. Mehmet Ali Bey haksız bir şekilde Silivri zindanlarından tahliye edildikten sonra ilk ziyaret ettiği yerlerden biri benim evimdir. Ben Mehmet Çelebi'nin Atatürk'le sorununun olduğunu sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı. Bunu bu cümlelerle söylemişi midir, bilmiyorum. Bu cümlelerle eğer ifade etmişse bence o zaman kendisiyle çelişir."



ÇELEBİ: "BENİ CEZAEVİNDE ZANNETMESİ TRAJİKOMİK"

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının doğru olmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp, gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM'de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim."