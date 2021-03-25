Meghan Markle ABD başkanlığına mı oynuyor?

Hillary Clinton'ın seçim kampanyası Yaratıcı Etkileşim direktörü Genevieve Roth'un kurduğu

Invisible Hand (Görünmez El) isimli sosyal etki ajansının Meghan Markle ve Prens Harry'nin yönettiği Archewell Vakfı'yla işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bu bağlantı Meghan Markle'ın olası siyasi geleceğine dair söylentilerin çıkmasına neden oldu.

Obama çiftinin başlattığı Let Girls Learn (Kızların Öğrenmesine İzin Verin) girişiminde de çalışan Roth'un kurduğu Invisible Hand'in, LinkedIn hesabından bu sene yapılan paylaşımda, derneğin "Her seferinde bir şefkat eylemiyle tüm topluluklarda sistematik kültür değişimini yönlendirme misyonunda Archewell'e katıldığı" belirtildi.

The Sun, çiftin ayrıca 19 Ekim'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'la bir saatlik görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Eski vücut geliştiricisi, aktör ve Cumhuriyetçi Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'e atıfta bulunan Demokrat stratejist Mike Trujillo, Archewell Vakfı'nın ABD Başkanlık adaylığı için bir basamak işlevi görebileceğini belirtti. Trujillo, "Schwarzenegger'in büyük bir okul-sonrası vakfı vardı. Onu siyasetle tanıştıran şey bu oldu" dedi.

Demokrat stratejist, The Times'e verdiği demeçte, "Meghan, yeni konumuna uygun düşen ve yapmasına izin verilen her şeyi yapıyor ancak kesinlikle ayak parmağını suya sokuyor. Ayak parmaklarınızı bir kez suya soktuğunuzda tüm ayağınızı da sokarsınız ve sonrasında kendinizi dizinize kadar girmiş bulursunuz, devamındaysa tamamen suyun içindesinizdir" dedi.

Bu bağlantılar üzerine Meghan Markle'ın siyasete girme olasılığı konuşulmaya başlandı ve önceki eylemleri bu gözle değerlendirildi. Siyasi kulvara kasım seçimleri öncesinde giren çift, herhangi bir adayı desteklememiş, yalnızca Time dergisi için çekilen bir videoda Amerikalıları oy vermeye teşvik etmişti. Meghan Markle bunun "hayatımızın en önemli seçimi" olduğunu söylemişti.

Meghan Markle ve Prens Harry daha önce de kasımdaki özel tatil podcast'lerine eski Demokrat Georgia valisi adayı Stacey Abrams'ı konuk olarak davet etmişti. Meghan Markle, Ağustos 2020'de Marie Claire'a "Ses sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu ve sessiz hissetmenin nasıl olduğunu biliyorum. Birçok adam ve kadının sesimizi duyurmamız için hayatlarını riske attığını da biliyorum. Oy kullandığımızda değerlerimiz eyleme geçiyor ve sesimiz duyuluyor. Sesiniz, önemli olduğunuzu hatırlatır. Çünkü önemlisiniz. Duyulmayı hak ediyorsunuz" demişti.

Vanity Fair bir sonraki ay, geçen yıl eylülde, Meghan Markle'ın "Başkanlık adaylığını ciddi biçimde düşüneceğini" öne sürmüştü. Dergi, Meghan'ın yakın bir arkadaşının, "Meghan'ın Amerikan vatandaşlığından vazgeçmemekte bu kadar ısrarcı olmasının sebeplerinden biri de siyasete atılma seçeneğine sahip olmasıydı. Bence Meghan ve Harry unvanlarından vazgeçecek olurlarsa, Meghan Başkanlık adaylığını ciddi biçimde düşünecektir" " dediğini belirtiyor.

Öte yandan Vanity Fair, iyi konumdaki bir kaynağın Meghan için, "Siyasetle bir konu olarak ilgilendiğini ve uğraştığı inkar edilemez olmakla beraber, kendi adına siyasi kariyer yönünde hiçbir hırsı yok" dediğini de belirtmişti.