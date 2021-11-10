Meğer Türkiye F-35 programından çıkartılmamış!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin F-35 oyununu ilk kez açıkladı. Bakan Akar, ABD'nin diğer 8 ülkeyi baskı yoluyla anlaşmadan çıkartarak Türkiye'yi F-35 programında tek başına bıraktığını ve programdan çıkardığı 8 ülke ile başka bir program ismi altında yeniden bir araya geldiğini belirtti.





Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi satmayarak Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi almaya iten ve alım sonrası CAATSA'yı (ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) devreye sokan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için oynadığı oyunu deşifre etti. Millî Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 sözleşmesine imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp hep birlikte programdan çıktıklarını ve içinde Türkiye'nin olmadığı yeni bir F-35 konsorsiyumu oluşturduğunu kaydetti.





9 ülke yeni konsorsiyum oluşturmuş



Türkiye ile birlikte F-35 programının toplam 10 ortağı olduğunu hatırlatan Bakan Hulusi Akar, "Amerika Birleşik Devletleri diğer 8 ortak ülkeye, programdan çıkmaları için baskı yaptı. 8 ülke ABD'nin baskısına direnemeyip F-35 programından geri çekildi. Sonra bu 9 ülke gidip, içinde Türkiye'nin olmadığı yeni bir konsorsiyum oluşturdu. Türkiye ise F-35 programında tek başına bırakılmış oldu." dedi.





Parası ödenen F-35'lerin durumu



Türkiye tarafından parası ödenerek teslim alınan ancak Türkiye'ye getirilmeyerek ABD'de hangarda bekletilen 6 adet F-35'in durumu ile ilgili de bilgi veren Bakan Akar, Amerikalı yetkililerle temasların sürdürüldüğünü, başkent Ankara'da ilk toplantının icra edildiğini, ilerleyen aylarda Amerika'da bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Akar, Türkiye'nin F-35 programı için bugüne kadar yaptığı ödemeler ve kağıt üzerinde teslimi yapılan 6 adet F-35 savaş uçağının durumuna ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.





"F-16 talebinin F-35 konusu ile ilgisi yok"



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joseph Robinette Biden arasındaki görüşmede gündeme gelen F-16 talebi ile ilgili de bilgi veren Akar, şunları söyledi:





"F-16 talebinin F-35 sorunu ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların tespiti sürekli devamlılığı olan bir konudur. Bu sebeple F-35 projesinin şu anki durumu da dikkate alınarak Türkiye'nin F-16 Blok-70 Viper savaş uçaklarından tedarik etmesi konusu ile mevcut TSK envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu üzerine teknik bir süreç başlamış durumda. Bu sürecin ismi, tedarik süreci. Yeni uçak satın alımı ile mevcut uçakların modernizasyonu başlıkları teknik düzeyde başlatıldı. Her iki faaliyetin, Foreign Military Sales (Yabancı Askeri Satışlar) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yani burada tepeden inme, 'Hadi alalım' gibi bir durum söz konusu değil. Hiyerarşik ve kurumsal bir süreç söz konusu. Bu tedarik çalışması, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikleri arasında iş birliği açısından önemlidir. Sürecin olumlu sonlanmasının da NATO ittifakının gücüne katkı vereceği gayet açıktır."